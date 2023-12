Piazza del Circo Addio agli ultimi box: "Ora bisogna pensare a ridarle un’anima"

E’ iniziato lo smantellamento di piazza del Circo. Ieri un grosso tir dotato di gru ha rimosso gli ultimi box rimasti sul lato sinistro dell’area (quella che si affaccia su viale Indipendenza), da tempo inutilizzati e ridotti in pessime condizioni. Un’operazione che la città e i perugini aspettavano da tempo visto anche l’impatto che quei contenitori avevano sulla piazzetta. La storia dei container, compresi quelli che ospitavano la macelleria, l’ortofrutta, e la pescheria, inizia nel 2015, quando il Mercato coperto di piazza Matteotti venne liberato per consentire i lavori di recupero dello stabile. Così le attività degli ambulanti che ospitava vennero spostate provvisoriamente in piazza del Circo.

Lo smantellamento del luogo dovrà essere portato a termine dal Comune entro il 31 dicembre. E c’è già chi si interroga sul futuro dell’area, e soprattutto sul ripristino della pavimentazione, che le operazioni di smontaggio e l’usura del tempo hanno danneggiato in più parti. Il consigliere Fabrizio Croce, ad esempio, chiede se Giunta e Comune abbiano già previsto la collocazione nella piazza di attività temporanee di carattere commercialeartigianale (come mercatini o mostre) o di carattere artisticoculturalericreativo ( spettacoli, performance o attività per bambini), considerato anche il recupero all’uso della capiente scalinata posta a monte della piazza e la presenza di due tende collocate nell’area centro- orientale che in estate potrebbero fare da sede ideale per alcune attività all’aperto. Contati erano stati presi con Confesercenti che potrebbe essere interessata a poter spostare una parte del mercatino dell’antiquariato di piazza Italia e con Coldiretti, che vorrebbe poter presentare i propri prodotti in un’area del centro storico.

Silvia Angelici