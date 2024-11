Piazza del Bacio Talenti per la rinascita: "L’arte si mobilita in aiuto del quartiere"

Piazza del Bacio si è trasformata in un vivace palcoscenico a cielo aperto grazie a un coinvolgente flash mob organizzato dalla Scuola dei Mestieri di Consorzio Futuro-Ecipa Umbria, in collaborazione con Produzioni Ciarfix, realtà specializzata nella produzione artistica e nella gestione coreografica. L’evento ha visto protagonisti ragazze e ragazzi che, sulle note di “They don’t care about us“ di Michael Jackson, hanno animato il cuore del quartiere di Fontivegge con una coreografia dinamica, catturando l’attenzione e l’entusiasmo dei cittadini. Gli obiettivi del flash mob, che ha reso la piazza un simbolo di comunità, sono molteplici: contribuire alla riqualificazione e alla salvaguardia del quartiere, valorizzando le energie giovani che lo vivono quotidianamente; celebrare l’espressività e le capacità dei ragazzi e delle ragazze della Scuola dei Mestieri, sostenuti nel loro percorso artistico dalla collaborazione con Produzioni Ciarfix e ultimo ma non meno importante, dare risonanza al crowdfunding lanciato per sostenere l’ampliamento del piano formativo della Scuola dei Mestieri. "L’energia che questi ragazzi hanno portato in piazza è la dimostrazione di come l’arte possa innescare cambiamenti positivi e duraturi – spiegano Martina Cecchini, responsabile della Scuola e Sonia Sorci, referente del piano di ampliamento dell’offerta formativa – Vogliamo che Piazza del Bacio diventi un centro nevralgico di cultura e

formazione, e invitiamo tutta la cittadinanza a sostenere GenerAzione Fontivegge". La coreografia, curata in ogni dettaglio, ha messo in luce il talento e la creatività delle nuove generazioni, dimostrando quanto l’arte e l’educazione possano rivitalizzare il tessuto urbano e sociale delle città.

S.A.