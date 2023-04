Piazza Danti: i lavori della discordia "I paletti rischiano di intralciare"

Il restyling di un’area importante come piazza Danti continua a far discutere e divide i perugini tra favorevoli e contrari. Entrambe le fazioni sono comunque d’accordo su una cosa: la rivisitazione dell’arredo urbano ha posto fine al fenomeno del parcheggio selvaggio che offendeva l’estetica e la funzionalità della piazza. "Non mi pronuncio sui lavori – osserva Alan del bar Danti - che non mi compete. Ma è arrivata la bella stagione e i locali hanno bisogno di lavorare. Non possiamo mettere fuori i tavoli". "La piazza è strozzata. Ma il bello - dice ironico Franco Pasquino - arriverà con la statua. Dove la mettono? Disagi a mio avviso li creeranno anche tutti questi paletti. Penso ai mezzi dei Vigili del fuoco, alle emergenze... bah". "Il mio dubbio - nota Fausto Betti - rimane la statua: sarà all’altezza del prestigio del luogo? Cosa positiva, è stata azzerata la sosta selvaggia, che però poteva essere risolta con un vigile fisso, caldeggiato a più riprese da molti operatori". Jacopo Caucci von Saucken: "Riguardo i paletti la carreggiata in prossimità dell’ingresso in piazza Danti appare un po’ stretta, seppur simile come ampiezza a piazza Matteotti e piazza Morlacchi davanti al teatro. Il marciapiede, invece, mi sembra ben realizzato e costituisce un ottimo deterrente per togliere le auto dall’area".

Silvia Angelici