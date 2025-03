Piazza Chiabolotti, avanti con le modifiche del progetto

La proposta di Margherita Scoccia e Paolo Befani (Entrambi di Fratelli d’Italia) di "non procedere alla modifica del progetto di riqualificazione di Piazza Chiabolotti a Ponte San Giovanni, così come elaborato, finanziato cd approvato in via esecutiva". è stata bocciata. Il Consiglio comunale ieri ha respinto l’ordine del giorno con 19 voti contrari della maggioranza e 11 favorevoli dell’opposizione. Ma c’è chi, come il consigliere di centrosinistra ha parlato di "quartiere in costante miglioramento, anche grazie al positivo lavoro svolto dalla passata amministrazione".A farlo è stato Riccardo Vescovi (foto, Anima Perugia) il quale ha spiegato che "come nuova amministrazione vogliamo portare un valore aggiunto, riconoscendo quanto di buono è stato fatto in passato, ma accogliendo le nuove istanze dei cittadini". Circa piazza Chiabolotti, Vescovi ha parlato di nuovo progetto, redatto ascoltando tutte le sensibilità, come associazioni di quartiere e i commercianti".