Pesca, che passione. I 30 anni di Sensas

CITTÀ DI CASTELLO – Era il lontano 1993 quando l’Aquafans Team Sensas nasceva come società di pesca sportiva, contando poco meno di 20 soci iscritti. Oggi, a distanza di ben 30 anni dalla sua fondazione, il gruppo di Città di Castello, con il presidente Luca Zangarelli, è riuscito a inserirsi nel contesto sportivo diventando punto di riferimento con più di 50 agonisti impegnati nelle discipline di pesca al colpo, feeder e trota lago. Questo anno in particolare, la società si è guadagnata un prestigiosissimo terzo posto nel campionato di serie A4 a squadre e un secondo posto nel campionato di serie C, entrambe nella disciplina di pesca al colpo.

Oltre ai successi in ambito sportivo, tanto è anche l’impegno nel sociale. Non da ultimo questo anno, la società è stata a fianco delle associazioni Croce Rossa di Città di Castello e Mamma Gilda a sostegno delle quali ha organizzato delle gare di beneficienza, oltre all’attenzione ecologico-ambientale nell’attività di pulizia del Tevere con i ragazzi delle scuole primarie del Comune. Tra i recenti appuntamenti: al Lago Sociale di Fuscagna si è svolta una gara di pesca a coppie in memoria di Adelmo Cecconi, storico componente della società da poco scomparso e il 26 novembre il "Sensas Day" che attira e vede coinvolti numerosissimi sportivi ed agonisti anche da fuori Regione. Per il trentennale infine la cena sociale, un’occasione per ricordare i risultati ottenuti nel 2023: hanno partecipato anche gli assessori Riccardo Carletti e Letizia Guerri. "L’Aquafans Team Sensas _ precisa il presidente Zangarelli – vuole ringraziare gli storici sponsor che sostengono da sempre la società sportiva in tutte le proprie attività, oltre al Comune e a tutte le persone che ruotano attorno alla nostra associazione".