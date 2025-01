"Pesa l’assenza del supermercato"

Ilaria Migni e Erald Lazaj gestiscono la "Lavanderia Sole 2" di Case Bruciate dal 2019. "Pian piano il quartiere sta perdendo punti. Alcune attività non ci sono più, la gente gira di meno e anche la manutenzione degli spazi pubblici è carente - spiegano -. Per esempio per due-tre anni ci siamo presi cura noi insieme ad altri residenti, dell’area verde che si trova di fronte al nostro locale. Ma ci sono ancora alberi e rami pericolanti. Il quartiere è abbastanza tranquillo, ora speriamo rimanga così. E’ arrivato pure il nuovo parroco, è molto bravo e si è subito attivato per il quartiere. Uno dei problemi più grandi, soprattutto per i pensionati, è la mancanza di un supermercato".