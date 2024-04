"Perugia: Margherita Scoccia presenta il suo programma elettorale per una città green, sicura e inclusiva"

"Credo sia difficile che la Giunta comunale si possa esprimere prima delle elezioni sul Nuovo Curi, penso insomma che una decisione prima del voto di giugno sia prematura". Margherita Scoccia, candidata a sindaco del centrodestra, è anche assessore all’Urbanistica da cinque anni e la questione dello stadio la conosce bene. "Siamo in attesa che arrivino le analisi tecniche da parte dei dirigenti sullo studio di fattibilità presentato in Comune un mese fa – spiega –. Ma ripeto che io su questo, come su tutti i progetti, ho un approccio laico: sono abituata ad analizzare le carte e solo a quel punto potrò esprimermi sui contenuti".

Scoccia parla in occasione della presentazione del programma elettorale: ieri, infatti, lo ha illustrato nella sede del comitato elettorale in via Palermo. Tanti i candidati e i simpatizzanti presenti, a partire dai vertici di Fratelli d’Italia (con Marco Squarta e il segretario regionale Emanuele Prisco), il partito della candidata. Che ha poi toccato temi di stretta attualità come quello della Tari: può promettere che nel 2025 la tariffa non aumenterà? "Come noto anche il Comune di Perugia ha firmato il documento di ‘protesta’ contro il nuovo sistema di calcolo, introdotto nel 2017, che esautora i sindaci da ogni potere di intervento sui piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il margine di manovra che abbiamo è quello del nostro bilancio che in sede di assestamento, a luglio, ci consentirà di capire meglio quali e quante saranno le agevolazioni sulla Tari che come ogni anno andremo ad applicare a vantaggio dei cittadini". La candidata sintetizzza in cinque punti l’essenza del suo programma: una Perugia green, sicura, inclusiva, contemporanea, viva. Parla poi della creazione delle comunità energetiche, oltre che dello sviluppo del Piano strade marciapiedi da 100 milioni in dieci anni. Tra i primissimi punti "c’è il Piano del decoro urbano. Proseguiremo in maniera decisa nell’opera di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole di Perugia pianificando interventi di manutenzioni anche in palestre e piscine del Comune, circoli e Cva, lavori che puntino a farci avere strutture più efficienti, meno inquinanti e in grado di consumare minor quantità di energia".

E ancora: "Verrà implementato l’Ufficio Bandi creato in Comune per intercettare altri finanziamenti esterni" dice. E arriva al capitolo sulla Perugia Sicura: "Strade sicure, quartieri sicuri, scuole sicure, luoghi di lavoro sicur"i. La candidata garantisce più telecamere e "massima collaborazione con le forze dell’ordine per una sinergia operativa ancora più forte".

Sul fronte della sanità il programma prevede "il potenziamento della rete dei sindaci per esercitare azioni di stimolo e di controllo sulle politiche della salute". "Per la nostra città vogliamo un nuovo Piano regolatore - dice Scoccia -. L’attuale risale al 2002, il prossimo dovrà contenere regole più flessibili e senza consumo di suolo per una città che rispetto a 22 anni fa è profondamente cambiata". E infine i giovani: il programma prevede di coinvolgere e inserire al lavoro i Neet - è stato detto - oltre che l’estensione del tempo pieno alle scuole per venire incontro alle esigenze dei genitori che, per i loro figli, potranno decidere di avvalersi dell’utilizzo delle palestre scolastiche per le attività sportive pomeridiane".

M.N.