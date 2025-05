Perugia in fiore Prendiamoci cura del verde. Le buone pratiche utili alla comunità

"L’idea alla base della manifestazione è portare la bellezza in città trasformandola in un giardino fiorito. Le proposte possono arrivare da tutti i quartieri e non solo dai borghi del centro storico. Visto che ora Perugia è interessata da flussi turistici importanti che si stanno stabilizzando, anche iniziative di questo tipo possono contribuire a migliorare l’accoglienza dei visitatori accrescendo il decoro urbano". Lo ha detto l’assessore Fabrizio Croce presentando la V edizione di “Perugia in fiore“, il concorso lanciato dall’associazione Rione di Porta Eburnea Aps e Garden Club Perugia.

"“Perugia in fiore” - ricordano Pina Massi Benedetti e Giancarlo Barboni - è un invito ad abbellire balconi, davanzali privati, dehors commerciali, ma anche ad organizzarsi in gruppi per prendersi cura di vicoli, piazzette e scorci. Il programma completo e aggiornato del concorso 2025 è disponibile sul sito www.portaeburnea.it, oltre che sui canali social Facebook e Instagram. Il concorso, aperto da maggio a settembre, ha la finalità, come negli scorsi anni, di abbellire la città, non solo con balconi, facciate e terrazzi curati ma anche impreziosendo ingressi, vicoli e piazzette: dallo scorso anno sono stati aggiunti anche gli esterni delle attività commerciali. Il proposito è sempre quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del verde nel contesto urbano e della tutela della biodiversità".

L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti. Va compilata la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito web www.portaeburnea.it, e inviata all’indirizzo e-mail [email protected]. Realizzato l’allestimento, ogni partecipante dovrà spedire due o tre foto (da diverse angolazioni) allo stesso indirizzo e-mail riportando nominativo e indirizzo.