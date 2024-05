Due giorni total green, a Villa del Cardinale in scena il Perugia Flower Show

Perugia, 21 maggio 2024 - Due giorni total green a contatto con la magia dei fiori e delle piante tra bonsai, piante carnivore, orchidee rare, arbusti insoliti, rose di ogni tipo, Sarà ancora Villa del Colle del Cardinale ad ospitare Perugia Flower Show, la mostra mercato di piante rare e inconsuete in scena sabato e domenica con oltre 70 espositori da tutta Italia. “Siamo arrivati alla diciassettesima edizione primaverile di quella che è la tappa storica del Circuito Flower Show – ha esordito l'organizzatrice e ideatrice Lucia Boccolini -. Le persone vengono non solo per comprare piante, scoprire le novità botaniche e incontrare vivaisti e artigiani, passare una giornata nella meravigliosa Villa, ma vengono anche per entrare in contatto con il giardinaggio di qualità e partecipare alle tante attività collaterali gratuite, per le quali abbiamo già tante prenotazioni”.

Nel corso della conferenza stampa anche l’annuncio di una nuovissima edizione in Francia: “Alla fine di marzo 2025 il Flower Show si terrà per la prima volta a Nizza – ha proseguito l’organizzatrice - nei meravigliosi Jardin Albert 1er. Non escludo che il mio sogno sarebbe anche di portare il marchio Flower a Parigi". E novità le ha annunciate anche la direttrice del complesso monumentale Ilaria Batassa. “Sarà un grande piacere ospitare nuovamente il Flower Show – ha detto -. Grazie ai fondi del Pnrr sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco e crediamo molto nel valore educativo del cantiere, che permette di intravedere quello che sarà il futuro della Villa. La fine dei lavori è prevista a dicembre. In più, sono molto contenta della presenza dell'Università. Concedere i nostri spazi alla manifestazione e all'Ateneo significa infatti rispondere alle nostre due anime che sono la ricerca e la valorizzazione".

La professoressa Lara Reale del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Perugia si è detta felice di questa collaborazione che consente di mostrare le attività del dipartimento, incontrare persone e stimolare la creatività. Tra le attività proposte ritorna anche “Sos Piante” dove esperti del settore visiteranno le foglie malate, fornendo ai visitatori una diagnosi completa della pianta. Altra novità di questa edizione l'incontro dove si parlerà della manutenzione e cura dei giardini storici italiani. Il convegno, aperto a tutti previa prenotazione online sul sito ufficiale dell'evento, si terrà la mattina di sabato 25 all'interno della Villa. Costo del biglietto 8 euro. Chi viene accompagnato da un animale (c'è chi ha portato anche il pesciolino rosso dentro la boccia) avrà lo sconto.