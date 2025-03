"Perugia contesto ideale per il cinema. Il supporto del Comune alle produzioni"

"La nostra città rappresenta un contesto ideale per il cinema: la sua storia, la sua luce e le sue atmosfere la rendono unica. Sono lieta che una regista così profondamente legata alla nostra terra, capace di esplorare come poche altre le complessità delle relazioni umane e le sfide quotidiane, abbia scelto Perugia per la sua nuova opera". Così la sindaca Vittoria Ferdinandi in visita ieri al set del nuovo film di Francesca Archibugi, attualmente in fase di riprese. Durante l’incontro, la sindaca ha espresso il saluto della città e ha ribadito il supporto dell’amministrazione comunale alle produzioni cinematografiche che scelgono Perugia come sfondo per le loro storie. Francesca Archibugi ha colto l’occasione per ringraziare la sindaca per la sua visita e l’attenzione dedicata, evidenziando quanto sia fondamentale la collaborazione con il Comune nell’accoglienza della produzione e nella pianificazione delle riprese. Intanto oggi e venerdì (in base alle condizioni meteo), per consentire i vari ciaK verranno soppressi 4 posti auto davanti alla Biblioteca Augusta dalle 12 alle 22; spazi dell’area centrale di piazza Piccinino dalle 13 alle 24 (segnaletica apposta regolarmente con 48 ore di anticipo da personale incaricato da Fandango spa).