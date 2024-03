’Perugia città libera’ dalle mafie. Studenti in piazza a Fontivegge

PERUGIA – Anche l’Umbria si schiera in prima fila nella lotta alle mafie. Con un evento a Perugia che coinvolge anche gli studenti. In occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, stamattina, Libera Umbria, in collaborazione con il Comune di Perugia, il liceo artistico “Bernardino di Betto”, la Commissione e l’Osservatorio antimafia della Regione Umbria, organizza infatti la manifestazione “Perugia città Libera”. Alle ore 10 presso la stazione di Fontivegge avverrà la consueta lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie; a seguire l’inaugurazione di piazza ’Dario Capolicchio’ e del sottopasso ’Peppino Impastato’, proprio per ricordare due persone che hanno dato la propria vita per difendere la legalità. All’evento di Fontivegge parteciperanno centinaia di studenti e studentesse degli istituti scolastici di Perugia e le istituzioni della Regione.