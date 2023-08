Perugia capitale della pallavolo. PalaBarton pronto agli Europei, tutto esaurito per l’Italia

Perugia, 30 agosto 2023 - Il fischio d’inizio dei campionati europei di pallavolo maschile c’è già stato, ma se la nazionale italiana ha rotto il ghiaccio, per il palasport di Pian di Massiano deve ancora arrivare il debutto. Cresce l’attesa per vedere il rinnovato impianto che da oggi pomeriggio e per tre giorni ospita la manifestazione continentale, e la curiosità degli sportivi è grande per toccare con mano le modifiche apportate alla struttura inaugurata nel 1984. Nuovo l’impianto di aerazione che comprende il condizionamento (anche se il brusco calo delle temperature attuali forse non lo renderà necessario).

Nuovi gli spicchi delle curve che avrebbero dovuto portare la capienza massima da 4000 a 5000 spettatori (ma l’aumento sarà minore poiché solo tre dei quattro previsti sono stati completati). Fino a lunedì la ditta che ha l’appalto delle opere ha continuato a lavorare, ieri la commissione ha effettuato il sopralluogo per l’agibilità e oggi ci sarà l’inaugurazione.

Si attende il tutto esaurito per gli azzurri che a Bologna contro il Belgio hanno fatto registrare 8’728 presenze per un incasso di 255’457 euro. Il successo è assicurato anche se gli ultimi biglietti sono stati messi in vendita da poche ore, consentendo di acquistare anche il singolo ingresso, anziché l’abbonamento a tutte le sei gare in programma come era imposto in precedenza.

La singola giornata di mercoledì 30 agosto avrà un costo di 15 euro per gradinata e curve, 30 euro per la tribuna ovest, 90 euro per la tribuna est. Le giornate di giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre (quelle in cui gioca l’Italia) avranno un prezzo di 40 euro per gradinata e curve, 80 euro per la tribuna ovest e 125 euro per la tribuna est.

Sarà possibile acquistare direttamente al palasport i biglietti con i seguenti orari: mattina ore 10-13, pomeriggio dalle ore 15,30 in poi. Le prime a scendere in campo oggi alle ore 18 saranno Germania ed Estonia, mentre alle ore 21 si affronteranno Svizzera e Serbia.

Tra i più attesi dagli appassionati umbri ci sono i giocatori di Perugia, il centrale Roberto Russo dopo la prima vittoria ha detto: "L’obiettivo principale del debutto era vincere e lo abbiamo raggiunto. Conquistare una vittoria davanti a una grande cornice di pubblico è stato molto bello e spero che ritroveremo questa atmosfera anche nelle prossime partite di questi europei. Sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra, dobbiamo continuare a restare umili e lavorare in vista dei prossimi impegni. Abbiamo ancora dei margini di miglioramento e vogliamo fortemente fare un ottimo torneo. Ci godiamo questa vittoria, da domani nuovamente concentrati in vista della prossima partita".