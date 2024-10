Perugia ad alto rischio. Via Ripa di Meana ko. Cade un grosso albero . Strada chiusa e caos

Forse il maltempo, forse la fragilità del vallone, che tra l’altro era stato bonificato meno di un anno fa, via Ripa di Meana è stata di nuovo chiusa al traffico e interdetta ai pedoni. La causa? Un grosso albero caduto sulla sede stradale, bloccando di fatto entrambe le carreggiate. Fortuna ha voluto che al momento dello schianto non passassero automobili o pedoni. E’ successo mercoledì e ieri i vigli del fuoco erano ancora al lavoro per tagliare i rami e il tronco in modo da rimuovere la pianta e liberare la strada.

I caschi rossi hanno avuto un bel da fare perchè dopo un’attenta ricognizione è stato necessario mettere in sicurezza i rami pericolanti di altre piante che rischiano di staccarsi. Nella zona, come si ricorderà, la Giunta Romizi aveva effettuato lavori per mitigare il rischio idrogeologico. Gli interventi complessivi per stralci funzionali, che comportarono per diversi mesi la chiusura dell’arteria, hanno riguardato il consolidamento stradale in via del Cortone e in via Ripa di Meana, con opere di regimentazione delle acque e di separazione delle reti, tra acque piovane e acque nere, che hanno comportato la posa di tubazioni separate e pozzetti di raccolta, con raccordi fino agli scolmatori gestiti da Umbra Acque.

A quanto pare però gli interventi non sono bastati ad evitare gli smottamenti causati dalle forti piogge di questi giorni dove, in più zone, sono caduti circa 100 millimetri di pioggia. Sorvegliate speciali anche le Briglie di Braccio, dove sono presenti infiltrazioni d’acqua e vegetazione selvaggia, che potrebbero compromettere la stabilità del colosso murario.

La chiusura di via Ripa di Meana- Viale San Domenico ha creato non pochi disagi al traffico, soprattutto nelle ore di punta che hanno coinciso con l’entrata e la chiusura delle vicine scuole Galilei, Montessori, Ciabatti, Foscolo.

Silvia Angelici