Personale motivato. Ecco la chance

Gioform Srl, che già opera nel centro storico di Perugia con il brand Eurochocolate, è la società che si occuperà della gestione ed è alla ricerca di risorse umane entusiaste e appassionate, pronte a far parte di un team dinamico e professionale in una delle location più affascinanti dell’Umbria. Parliamo dell’apertura del Chocolate Bar alla terrezza del Mercato Coperto, tra i progetti più attesi di rilancio.

"La nostra Società – dichiara Noemi Civitelli Responsabile delle Risorse Umane di Gioform Srl - sta cercando figure da inserire nel proprio organico in vista dell’apertura ufficiale del Chocolate Bar prevista per Giugno 2025. In particolare cerchiamo Baristi/e, Barman/BarLady, Pasticcere ed aiuto Pasticcere che abbiano già maturato un’esperienza in attività similari. Per i ruoli a diretto contatto con il pubblico è richiesta una buona conoscenza delle lingue, in particolare dell’Inglese, oltre a un’esperienza pregressa e ottime doti relazionali".

L’azienda garantisce un contratto a tempo determinato e/o indeterminato con monte ore definito (32 o 40 ore settimanali su 5 giorni), due giorni liberi ogni settimana, compreso un intero weekend al mese, e concrete possibilità di crescita interna. Il contesto sarà giovane, positivo e stimolante, con una forte attenzione alla qualità del servizio e all’esperienza del cliente. Come proporsi? Tutti gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale di Eurochocolate, nella sezione “Lavora con noi” e seguire le istruzioni.