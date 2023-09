Perde una scatola con oltre 2mila euro: una donna la trova e la consegna alla Polizia

Perugia, 16 settembre 2023 – Aveva poggiato una scatola in legno contenente l'incasso della sua attività, 2.643 euro, sul tettuccio della sua auto e poi era partito senza rendersene conto. La scatola, caduta a terra, è stata ritrovata da una donna che l'ha consegnata alla polizia. Così quando il proprietario è andato a sporgere denuncia di smarrimento gli agenti lo hanno informato del ritrovamento.

E' accaduto a Città di Castello, in provincia di Perugia. Un fatto analogo è accaduto qualche giorno prima nella stessa città. Mentre passeggiava un cittadino ha trovato un portafoglio contenente documenti e 500 euro in contanti, probabilmente scivolato dalla tasca del proprietario. Dopo averlo raccolto, il signore è andato negli uffici della questura e dopo aver spiegato l'accaduto, l'ha consegnato agli agenti. Gli operatori, a quel punto, grazie ai documenti presenti nel portafoglio sono riusciti a rintracciare il proprietario. Dopo averlo contattato, l'uomo è stato convocato negli uffici di polizia per la riconsegna. Felice del ritrovamento e di aver evitato tutte le procedure per la denuncia e la duplicazione dei documenti, ha ringraziato i poliziotti e l'onesto cittadino per il prezioso aiuto.