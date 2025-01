"Percorso rosa al Cup di piazzale Europa"

PERUGIA – Sollecitare la Usl Umbria 1 affinché venga aggiunta la funzione ‘Percorso Rosa’ sul sistema automatico dell’eliminacode presso il punto Cup di Piazzale Europa, garantendo un accesso prioritario e più semplice per le donne in stato di gravidanza e per le persone con disabilità ed estendere l’utilizzo della cartellonistica che indica la priorità per le donne in stato di gravidanza a tutti i punti dì prenotazione e a tutte le farmacie Afas comunali dove tale indicazione non sia attualmente presente. Oltre a ciò è necessario effettuare un’indagine per identificare le strutture con maggiore affluenza dì donne in stato dì gravidanza in cui estendere l’implementazione del ’Percorso Rosa’ tramite pulsantiera. E’ la proposta di Laura Tanci (Anima Perugia), che è stata discussa in Commissione Cultura e ha trovato il via libera della direttrice del Distretto del perugino Barbara Blasi e del direttore di Afas, Raimondo Cerquiglini.