Percorso pedonale, la via è giusta. Al termine gli interventi di ripristino

Dopo la devastante alluvione del giugno scorso, sono in via di conclusione i lavori di ripristino del sentiero che collega il parcheggio di Ponte San Vetturino alla strada provinciale per Assisi, all’accesso al centro storico e all’ingresso del percorso verde. In questo caso si tratta di un primo intervento, finanziato dal Comune e voluto dall’amministrazione, che ha stanziato le risorse e ha incaricato, nell’ambito della convenzione, l’Afor (Agenzia regionale per la forestazione) per i lavori. Per gli interventi ‘pesanti’ si aspetta un intervento strutturale sul fiume Tescio e lungo gli argini devastati dall’alluvione, che deve essere finanziato e attuato dall’ente competente, la Regione Umbria. Oltre al ripristino del piano viabile, sono state sistemate anche le staccionate di legno che dalla furia dell’acqua erano state completamente divelte. Successivamente si procederà a un intervento di sistemazione generale e più strutturata. "Stiamo ultimando un primo intervento a complete spese del Comune – spiega il sindaco Stefania Proietti – nell’area pesantemente danneggiata dall’alluvione di giugno dell’anno scorso e dell’autunno successivo che ha anche rovinato molte strade di montagna. L’amministrazione subito dopo l’esondazione era intervenuta per liberare le carreggiate e rompere l’isolamento delle abitazioni con 150 mila euro in somma urgenza, poi sempre dal bilancio comunale sono stati stanziati altri 100 mila euro. Il Tescio e tutto il suo sistema idrografico hanno però bisogno di un intervento strutturale di ripristino del corso d’acqua, degli argini e anche dei sentieri, che ha un ordine di grandezza di milioni di euro e per il quale continueremo a chiedere l’intervento della Regione e di fondi anche europei, mentre ci diamo da fare con nostre risorse e interventi". Intanto, in tema di verde, lavori in corso anche al Parco del Pincio dove, sempre l’Afor, su disposizione del Comune, sta effettuando il recupero dei sentieri, la sistemazione delle staccionate, il ripristino del piano viabile e la regimazione delle acque. Opere in verità assai attese sia nel tratto del territorio di Assisi sia in quella di Bastia Umbra che hanno subito gravi danni dall’esondazione del Tescio nella scorsa estate. E novità anche sul fronte bastiolo: lunedì alle ore 21, al Centro Sociale Campiglione si terrà un incontro organizzato dal sindaco Paola Lungarotti e la Giunta, Comune di Bastia Umbra - Settore Lavori Pubblici sulla messa in sicurezza degli argini del Tescio (ore 21). Saranno presenti l’ingegner Sandro Costantini e l’ingegner Alessandro Toccaceli.