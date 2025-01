’Perchè il Comune ha finanziato quella festa?’

BASTIA UMBRA - Corsi e ricorsi, il coordinamento Forza Italia e Bastia Popolare prendono spunto dai festeggiamenti di Capodanno, con relative spese, per evidenziare le contraddizioni della coalizione progressista che guida la città. Nel 2024, con un comunicato stampa - lamentano le due forze di opposizione -, la coalizione progressista aveva criticato aspramente la precedente amministrazione di centrodestra per aver speso 20.000 euro nell’organizzazione di un cenone a pagamento, sottolineando che sarebbe stato meglio utilizzare tali fondi per sostenere le famiglie in difficoltà. Oggi, ci troviamo a dover prendere atto di una situazione che solleva interrogativi: nel 2025, la stessa coalizione, ora al governo del comune, ha deciso di finanziare una festa di Capodanno a pagamento, gestita da una associazione nata ad Assisi, senza il coinvolgimento di altre associazioni di Bastia, stanziando ben 18.000 euro di fondi pubblici. "Questa scelta – lamenta il coordinamento Forza Italia e Bastia Popolare - ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, molti dei quali si sentono traditi dalle promesse fatte in campagna elettorale, di sostegno e attenzione ai più bisognosi. La coalizione progressista ha il dovere di spiegare il motivo di questa apparente contraddizione e come intende giustificare la spesa".