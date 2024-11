ASSISI - "Per una geografia della memoria, dall’accoglienza alla fraternità, un percorso per la pace" è il titolo dell’incontro che si terrà oggi al Santuario della Spogliazione: una giornata organizzata per creare una rete tra i luoghi della Memoria, tra cui Assisi, Campagna (Salerno) e Padova che hanno brillato per avere salvato centinaia di vite umane durante le persecuzioni razziali. Il programma, alle 10.30, sarà aperto dai saluti istituzionali e dagli interventi del vescovo Domenico Sorrentino, monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano, Diego Magliano, responsabile della Confraternita Monte dei Morti di Campagna, Maria Elisabetta Monacchia e Salvatore Luongo, presidenti, del Rotary Club di Assisi e di Campagna Valle del Sele. Seguiranno le relazioni di padre Felice Autieri, di don Michele Di Martino e di padre Giorgio Laggioni.