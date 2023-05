Per le micro-ztl servono 70mila euro. Telecamera al Mercato coperto

Settantamila euro per le cinque micro-ztl decise dal Comune, con la novità che anche la strada che sale al parcheggio del Mercato Coperto tra qualche mese diventerà zona a traffico limitato 24 ore su 24. E’ quanto emerge dall’ultima delibera di Giunta, l’atto formale con il quale verranno create queste micro-ztl che il sindaco Andrea Romizi vorrebbe venissero realizzate già in estate. L’obiettivo è infatti quello di tutelare al massimo i residenti che vivono in queste zone, anche se sui tempi c’è qualche incertezza, dato che dopo il montaggio e il collaudo, ci saranno anche trenta giorni di pre-esercizio, durante i quali invece della multa si riceverà solo un avviso che si è violata la Ztl. A proposito del Mercato Coperto, l’Esecutivo di Palazzo dei Priori spiega che "è emersa la necessità di attivare lo spostamento del varco Ztl di via Campo Battaglia, anticipandolo all’ingresso di via del Mercato, , al fine di eliminare il fenomeno della sosta abusiva quotidianamente presente. Il varco di controllo verrà montato su un palo, verniciato in grigio micaceo, con una telecamera per il controllo degli accessi alla Ztl e lo stesso palo farà da sostegno alla segnaletica di varco e al pannello a messaggio variabile. In via dei Priori altra micro-ztl dove la parte bassa, alla quale si accede da via della Stella (chiesa di San Filippo Neri), è attualmente regolamentata da divieto di transito H24 con deroga per i veicoli al servizio di disabili, i veicoli muniti di specifica autorizzazione e il caricoscarico dalle 7 alle 10 e i proprietari di garage. Con l’apposizione di un varco di controllo in sostituzione del dissuasore telescopico, si configurerà un’area pedonale h24. Poi, come anticipato nei giorni scorsi, toccherà a viale Indipendenza (incrocio con via Masi), via Bontempi e la parallela di viale Sant’Antonio riservata disabili, ai veicoli di pubblico interesse, pronto intervento, di emergenza o muniti di specifica autorizzazione.