Per l’ ex Ilva di Taranto il presidente Gozi rifà il nome di Arvedi

TERNI Il presidente di Federacciai, Antonio Gozi, è tornato a fare il nome di Arvedi come possibile “salvatore“ dell’ex Ilva di Taranto. L’occasione è stata il webinar promosso da Siderweb sul tema “Mercati e dintorni“. "Dal 2012 a oggi sono stati concentrati gli sforzi sull’ambientalizzazione del sito, riducendo gli investimenti per la manutenzione ordinaria – così Gozi rilanciato da Siderweb . La sensazione è che lo stato degli impianti, upstream e downstream, non sia ottimale. Definito un piano industriale di rilancio e di decarbonizzazione i privati si devono fare carico della gestione del circolante e degli investimenti sugli impianti, al di là della decarbonizzazione. Credo che la siderurgia italiana, a partire dal grande produttore nazionale di piani che è Arvedi, possa pensare a un disegno di questo tipo. Credo che ci sia anche un dovere nazionale dei siderurgici italiani di aiutare il Paese in un momento di così grave difficoltà". Il presidente Gozi aveva fatto riferimento a Giovanni Arvedi, proprietario di Ast, nell’operazione salvataggio dell’ex Ilva di Taranto anche in una recente intervista al Corriere della Sera.