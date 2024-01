FOLIGNO L’Anas, su disposizione della Regione Marche, modifica i percorsi alternativi, per i mezzi pesanti, alla strada statale 77 Val di Chienti, Foligno- Civitanova Marche. Percorsi alternativi dovuti al fatto che sulla suddetta strada sono in corso le attività necessarie alla riapertura del tratto compreso tra gli svincoli di Serravalle e Colfiorito, chiuso in seguito all’incendio che ha danneggiato la galleria “Varano“. A causa del divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnate, emesso nella giornata dalla Regione Marche sulla viabilità attualmente utilizzata come percorso alternativo (vecchio tracciato della statale) i mezzi pesanti dovranno utilizzare in alternativa l’itinerario Foligno-Fossato di Vico-Ancona-Civitanova Marche. Nel dettaglio, i mezzi pesanti provenienti da Foligno e diretti a Civitanova dovranno proseguire sulla ss3 “Flaminia“ fino a Fossato di Vico, immettersi sulla ss318 “di Valfabbrica" in direzione Ancona e poi utilizzare l’autostrada o la ss16 fino a Civitanova Marche. Viceversa, i mezzi pesanti provenienti da Civitanova Marche e diretti a Foligno dovranno utilizzare l’autostrada o la ss16 fino ad Ancona, immettersi sulla ss76 “della Val d’Esino“ in direzione Perugia e uscire a Fossato di Vico per raggiungere Foligno tramite la “Flaminia“.