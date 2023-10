"Pensionata vince mezzo milione a Corciano: biglietto da 5 euro!"

La Dea Bendata torna a bussare in Umbria. E il giocatore fortunato stavolta si porta a casa un bottino da mezzo milione di euro. Succede a Corciano, dove con un Gratta & Vinci acquistato al bar tabacchi Base di Strozzacapponi (nella foto), un cliente del locale ha vinto ben 500mila euro. A raccontarlo, sono i titolari del bar fortunato: "E’ successo tutto nel pomeriggio - dicono emozionati - Una cliente del bar ha acquistato un biglietto, lo ha ’grattato’ qui e poi non credeva ai suoi occhi. Tanto da chiedere più volte se davvero avesse vinto tutti quei soldi. Era felicissima". La donna - si tratterebbe di una pensionata - ha acquistato un Gratta & vinci del tipo Il Miliardario, spendendo cinque euro e portandosi a casa 500mila euro. "E’ stata davvero una grande gioia - spiegano i titolari del bar tabacchi Base di Strozzacapponi -. In passato abbiamo già avuto numerose vincite a questo concorso, anche da cinque e diecimila euro, ma mai di questa portata". Nel locale si brinda per aver staccato e venduto il gratta e vinci che ha regalato il monte premi massimo previsto dal biglietto con il numero 28. "La signora ci ha ringraziati con le lacrime agli occhi, non riusciva a credere a quanto accaduto - dicono ancora i titolari del punto vendita -. E’ stata una grande sorpresa per tutti".

Daniele Cervino