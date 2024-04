Pensieri, suoni e parole lungo le ’Vie di pace’

CITTÀ DI CASTELLO – La pace, tanto auspicata e necessaria in questi tempi, è il tema al centro dell’iniziativa "Vie di pace. Pensieri, musica, testimonianze, preghiera a Città di Castello", organizzata e promossa da Caritas e Diocesi con associazione Ospedale da Campo, corale Marietta Alboni e Scuola diocesana di teologia Cesare Pagani. Il ciclo di incontri, che prevede quattro appuntamenti (il primo dei quali si terrà in biblioteca lunedì 8 aprile alle ore 17), si propone di sensibilizzare la comunità su temi legati alla pace, promuovendo momenti di riflessione, dialogo e ascolto. Sarà organizzata a ottobre anche una Marcia della Pace cittadina. In Vescovato, il direttore della Caritas tifernate Gaetano Zucchini ha presentato l’iniziativa che vuole "contribuire a manifestare per la pace, abolendo la cultura della guerra che si sta diffondendo nel pianeta. Un invito – continua Zucchini – a non rassegnarsi a una sorta di impotenza". Franco Ciliberti ha posto l’accento sulla lunga tradizione di pace a Città di Castello, importante centro di aggregazione per movimenti pacifisti e per la diffusione di valori di non violenza. Una tradizione che continua ancora oggi in città con numerosi gruppi e associazioni che si battono per la pace e la solidarietà tra i popoli. L’associazione corale "Marietta Alboni" sarà protagonista del secondo incontro programmato per domenica 21 aprile alle ore 17 al Santuario Madonna delle Grazie in un’interpretazione del concerto di Karl Jenkins ‘The Armed Man - A Mass for Peace’, già eseguito con successo a Berlino nel 2009. Venerdì 20 settembre alle ore 17, in biblioteca, terzo incontro dedicato all’ascolto di testimonianze di pace. Il calendario degli eventi si chiude venerdì 4 ottobre, festa di san Francesco, con la marcia della Pace, aperta a tutta la città, che partirà dalla chiesa tifernate dedicata al Santo alle ore 19.