Va a passeggio lungo i binari: "Sono in pellegrinaggio". Turista bloccata e denunciata

Santa Maria degli Angeli (Perugia), 3 giugno 2023 - Passeggia sui binari nella zona della stazione ferroviaria di Assisi-Santa Maria degli Angeli, con il treno costretto a fermarsi per evitare di travolgerla. Inevitabile l’intervento immediato di una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, con gli agenti arrivati in stazione che hanno denunciato l’autrice del gesto per interruzione di pubblico servizio: si tratta di una donna di 37 anni, cittadina brasiliana, in pellegrinaggio in Assisi.

L’episodio si è verificato l’altra sera quando i poliziotti sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Assisi, in Santa Maria degli Angeli; il Compartimento della Polizia Ferroviaria di Ancona, infatti, aveva segnalato la presenza di una donna che, intenta a passeggiare lungo i binari, aveva costretto un treno regionale a fermarsi per evitare situazioni di pericolo.

Gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato della città serafica, giunti immediatamente sul posto, hanno dapprima provveduto a identificare la protagonista dello sconcertante episodio: è risultata una brasiliana, classe 1985. Alle ulteriori e necessarie richieste del personale della Polizia di Stato ha dichiarato di essere appunto in pellegrinaggio, quasi come se avesse scambiato i binari della Foligno-Terontola per un sentiero francescano. Dopo aver messo in sicurezza la situazione, è stata consentita la ripartenza del convoglio, che nel frattempo aveva accumulato un inevitabile ritardo sul tempo di marcia. A quel punto, gli agenti hanno inevitabilmente denunciato la donna all’autorità giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio.