Pediatra condannato per molestie. Accusato di violenza sessuale nei confronti di due specializzande

La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna a un anno e due mesi, pena sospesa, a carico di un pediatra dell’ospedale, accusato di violenza sessuale nei confronti di due specializzande. Nel processo di secondo grado, i giudici non hanno riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche che aveva richiesto la difesa. Secondo l’accusa, che aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado e che all’epoca aveva quantificato in oltre tre anni la pena da infliggere al professionista, viene contestato di aver molestato le giovani dottoresse e nello specifico di "aver tentato in più occasioni vari approcci, sempre respinti, durante i turni di notte". In particolare, sempre secondo l’accusa, avrebbe "allungato le mani, in un caso, toccando una coscia e la schiena al di sotto la maglietta della ragazza e, nell’altro, provando a toccare il seno senza riuscirci per la pronta reazione della ragazza".

Il medico, sospeso dal servizio, nel 2021 aveva rischiato di essere arrestato. La richiesta della Procura di Perugia, però, era stata respinta dal giudice. In primo grado, con rito abbreviato, il gup aveva assolto il medico dall’accusa di aver toccato il seno a una delle due presunte vittime, arrivando alla condanna a un anno e due mesi poi confermata in appello. L’imputato era difeso dagli avvocati Michele Nannarone e Nicola Barocci che hanno sempre sostenuto l’innocenza del loro assistito. Gli episodi contestati al professionista dalla pubblica accusa risalgono al 2019 e al 2020. Le presunte vittime denunciarono l’accaduto prima all’Azienda ospedaliera e poi ai carabinieri che condussero le indagini, fino ad arrivare al processo, il cui iter è arrivato ora alla conclusione del secondo grado di giudizio.

Luca Fiorucci