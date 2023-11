Pedalata lungo il Nera e drappo arancione sulle vetrine dei negozi

TERNI Caritas diocesana e ’associazione San Martino promuovono “In bici contro la violenza di genere” , pedalata in programma oggi con partenza dal parcheggio del PalaTemi alle 9.30 e rientro per le 12.30. Il percorso si snoderà sulla ciclovia del fiume Nera con arrivo alle Gole del Nera. L’evento rientra anche nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune e dal Centro antiviolenza ’Libere Tutte’, gestito dalla San Martino, per la Giornata contro la violenza delle donne. "Nel caso in cui non si disponesse di una bici è possibile prenotare una ebike chiamando 3281482594", fanno sapere gli organizzatori. Intanto il Comune, per il 25 Novembre, annuncia che "tra le idee proposte, particolare importanza riveste l’individuazione, tramite manifestazione di interesse, di esercizi commerciali interessati ad esporre nelle loro vetrine, per un periodo che va dal 20 al 30 novembre, il numero antiviolenza nazionale 1522 e un elemento di colore arancione (tessuto, indumento, oggetto) legato anche alla propria categoria merceologica, senza scopo di lucro, ma al solo fine della sensibilizzazione".