“Pedalando con Paolo“. Solidarietà e memoria

CITTÀ DI CASTELLO - L’iniziativa “Pedalando con Paolo“ che vide la partecipazione di 300 persone ha consentito una raccolta fondi (circa 2mila euro) per l’acquisto di 16 televisori di ultima generazione, installati in ogni camera di degenza del reparto di Medicina, insieme a 2 deambulatori e 4 poltrone per la mobilizzazione dei pazienti. La donazione in memoria del dottor Paolo Biagini, stimato medico dell’Usl 1 prematuramente scomparso è stata un’occasione per ricordare il suo impegno professionale e umano, oltre che per celebrare la solidarietà della comunità. La pedalata si era svolta lo scorso 14 aprile; ieri mattina la cerimonia di consegna in ospedale. Il direttore del presidio Silvio Pasqui ha ricordato Paolo con un messaggio commovente: "Era un medico che in questo ospedale si è distinto per le sue grandi doti umane e professionali. Tutti ricordiamo la profonda dedizione al lavoro del dottor Paolo Biagini che, anche quando si è trovato a dirigere la Struttura Complessa di Medicina, ha continuato a coprire i turni più faticosi, restando in reparto ore ed ore senza risparmiarsi, non sentendosi mai superiore agli altri, ma sempre al servizio di tutti". Lodevole il suo impegno in periodo di Covid quando "da medico fino in fondo, non solo si adoperava in ospedale ma, finito il turno di lavoro, col suo ecografo portatile in spalla andava in ogni casa in cui veniva chiamato per aiutare chi aveva bisogno e si sentiva solo in quei drammatici momenti". Erano presenti alla cerimonia anche Ettore Marini e Silvia Franchi, dirigenti medico del reparto di Medicina Interna e organizzatori dell’evento insieme ad Antonello Donati di Asd Bikeland e Paolo Ugolini, presidente MTBistincalliti. In sala anche tanti colleghi e amici di Paolo, oltre ai familiari. Prima della chiusura della cerimonia l’impegno a proseguire nel suo ricordo.