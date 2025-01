’Pedala e scopri Gubbio’. La carta del cicloturismo

GUBBIO – Pochi giorni fa è stata annunciata la partenza di una tappa del Giro d’Italia da Gubbio il prossimo 18 maggio, e la città prova dunque a riscoprire la passione delle due ruote grazie anche all’ultima iniziativa lanciata dall’assessorato allo Sport del Comune di Gubbio: "Pedala, scopri e vivi Gubbio", che rientra nell’ambito di "Bici in Comune", promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite di Sport e Salute S.p.A e di ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Una proposta ambiziosa e articolata in tre linee di attività: "La prima linea di attività prevista nel progetto – spiega l’assessore allo sport Carlotta Colaiacovo – prevede un partenariato con i Comuni della fascia appenninica per una comunicazione unificata e coordinata, con l’obiettivo di promuovere il cicloturismo come elemento strategico per lo sviluppo sostenibile dell’intera area. La seconda linea è invece dedicata alla mappatura e digitalizzazione dei percorsi ciclistici, mentre la terza e ultima linea si concentra sulla promozione di eventi ciclistici grazie alla collaborazione messa in atto da enti e realtà del territorio".