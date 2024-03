Patto di collaborazione con il comune tedesco

GUALDO TADINO - Una dichiarazione di impegno a sottoscrivere un "Patto di amicizia e di collaborazione" tra il Comune di Gualdo Tadino e il Comune tedesco di Schwandorf ( Baviera) è stata ufficializzata ieri pomeriggio con la firma dei sindaci delle due città, Massimiliano Presciutti e Andreas Feller. Il documento, basato sulle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali ed in attesa dei passaggi burocratici connessi, si prefigge di fortificare i rapporti tra le comunità, avviati qualche anno fa dai rispettivi istituti scolastici: l’Istituto "Casimiri" di Gualdo Tadino ed il "Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium" di Schwandorf. Le due comunità erano venute a contatto qualche anno fa grazie allo scambio culturale tra gli studenti; poi anche le due Amministrazioni hanno avuto modo di collaborare ed hanno costruito un rapporto diretto per sviluppare dei progetti in sinergia. Per questo, alla cerimonia ufficiale svoltasi nella sala consiliare del municipio gualdese erano presenti, oltre all’amministrazione comunale locale e alla delegazione istituzionale del Comune di Schwandorf, anche i ragazzi del "Gymnasium", che fino a sabato prossimo sono ospiti dei loro coetanei umbri del "Casimiri".