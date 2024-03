Patto con la Camera di Commercio: "Dal terziario nuove opportunità"

"Un incontro molto importante e significativo perché è fondamentale creare sinergie con istituzioni come la Camera di Commercio, necessarie per supportare le imprese e quindi lo sviluppo del territorio". Così il sindaco Roberta Tardani, ieri nell’incontro pubblico con le associazioni organizzato dalla Camera di commercio dell’Umbria nella sala consiliare del Comune. In mattinata a Orvieto il presidente Giorgio Mencaroni aveva riunito la giunta dell’ente camerale nell’ambito delle iniziative itineranti nella regione. "L’analisi fatta nel corso dell’incontro – ha affermato il sindaco – evidenzia un quadro complessivo già noto con punti di forza che arrivano dal settore dell’agricoltura e del turismo e con le criticità fisiologiche delle aree interne come la nostra. In questi anni abbiamo operato per colmare questi gap investendo sui servizi primari per i cittadini, sulle infrastrutture per le nostre imprese, come i Fori di Baschi e il secondo stralcio della complanare, e in generale sulle vocazioni del territorio affinché potessero diventare fattori di sviluppo e opportunità per i giovani. Il lavoro svolto dalla Camera di commercio ci fornisce inoltre importanti spunti indicandoci nel settore terziario avanzato la possibilità di creare prospettive e nuove opportunità di lavoro. Siamo anche disponibili a mettere a disposizione degli spazi in città per facilitare gli incontri tra la Camera di Commercio e le imprese del territorio e far conoscere anche ai giovani le opportunità che possono nascere attraverso i servizi che offre l’ente camerale".Tra i principali suggerimenti emersi, proprio la necessità di rafforzare il sostegno all’imprenditoria giovanile che si concretizzerà presto con l’espansione dell’attività dello Sportello Nuove Imprese della Camera di Commercio anche nel territorio orvietano.

Cla.Lat.