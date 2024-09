Patrono, olio e uva: si celebra la tradizione

PANICALE - Festa dell’uva, festa del santo patrono e festa dell’olio. I tre principali appuntamenti di Panicale con la tradizione nell’“Anno delle radici italiane“ si arricchiscono di nuove iniziative e nuovi significati. Il Comune di Panicale ha ottenuto, con i Comuni di Piegaro e Paciano, un finanziamento per il progetto presentato nell’ambito del bando “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del Turismo nell’Italia post Covid“, finanziato con fondi Pnrr e promosso dal Ministero degli affari esteri. Sono stati così inseriti nel progetto dell’assessorato alla cultura e al turismo del Comune la storica festa dell’uva, alla 49° edizione, la festa del patrono San Michele Arcangelo e la tradizionale festa dell’olio. Una mostra fotografica curata da Nazzareno Margaritelli sarà inaugurata domani alle 16 all’ex circolo in Piazza Umberto I. Alle 18 alla Collegiata il concerto promosso dall’associazione Pan Kalon.