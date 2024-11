’Patrono d’Italia’ e ’Alessi’. Ecco i fondi

ASSISI – Poco meno di 200.000 euro per l’efficientamento energetico di due istituti scolastici. Lo ha annunciato il Comune di Assisi e i fondi sono relativi a opere in corso: riguardano gli istituti scolastici "Galeazzo Alessi" e "Patrono d’Italia" entrambi in Santa Maria degli Angeli. Con un investimento di 195.000 euro, i lavori, attualmente in fase di realizzazione, prevedono la sostituzione delle facciate vetrate dei corridoi di collegamento tra due plessi scolastici con strutture ad alta efficienza energetica, contribuendo significativamente alla riduzione dei consumi energetici e all’ottimizzazione delle risorse ambientali. Il completamento dei lavori è previsto entro il mese in corso. Questo progetto è finanziato nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni, a seguito di un bando di finanziamento che il Comune di Assisi si è aggiudicato. Oltre a questo intervento, è previsto, per il prossimo anno l’efficientamento energetico della Scuola Primaria Giovanni XXIII, con un investimento di circa 900.000 euro. Queste iniziative – viene evidenziato da palazzo dei Priori - testimoniano l’impegno del Comune di Assisi nel migliorare la sostenibilità e l’efficienza energetica degli edifici scolastici, offrendo ambienti più sicuri e confortevoli per studenti, docenti e personale scolastico.