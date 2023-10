Patrimonio boschivo: "Gestione sostenibile per uno sviluppo green"

2"Rafforziamo la politica proattiva della gestione del patrimonio boschivo, che non significa sfruttamento ma sostenibilità". Così il segretario generale della Uila Daniele Marcaccioli al convegno “ForestAzione e Green deal”. Tra le proposte: "Un piano di rimboschimento mirato; la costruzione di laghetti in quota, per trattenere le acque piovane".