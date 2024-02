Guidava con la patente falsa: giovane denunciato

Terni, 1 febbraio 2024 - Guidava con una patente falsa: un giovane nigeriano è stato denunciato dalla Polizia per uso di atto falso e sanzionato per guida senza patente, in quanto mai conseguita. L'uomo è stato beccato da una Volante che ieri era impiegata in un servizio di controllo straordinario del territorio.

A fermare l’auto in viale Brin sono stati gli agenti: il ragazzo, residente a Terni, ha mostrato il suo regolare permesso di soggiorno, ma è stata la sua patente nigeriana a destare subito qualche sospetto negli operanti, come l’allegato permesso di guida internazionale, dato che entrambi i documenti riportavano dei caratteri diversi dagli specimen originali, visionati dagli agenti. Dal controllo alla Motorizzazione è emerso che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente italiana e le verifiche più approfondite sui documenti esibiti hanno dimostrato come questi erano stati contraffatti grossolanamente. Il 28enne straniero è stato perciò denunciato, sanzionato e i documenti sono stati sequestrati.