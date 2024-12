Pasticceria Sandri : "Pioggia di luci, globi e dolci porta fortuna"

Una cascata di luci e di globi colorati per la vetrina super natalizia della storica pasticceria Sandri di corso Vannucci. Stile mitteleuropeo il locale non si smentisce. Ed è subito un trionfo di eleganza classica tra una sfilata di panettoni, tronchetti, casette di zucchero che ricordano quelle delle fiabe tutti a marchio Sandri. "In questi giorni - racconta Fabrizio Rossetti, uno dei proprietari - esporremo anche dolci augurali per brindare al 2025 tra cui prelibatezze a forma di ferro di cavallo e quadrifogli di frolla al cioccolato".