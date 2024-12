Pasticceria Ceccarani : "Uno slittino carico di squisitezze artigianali"

Prosegue il nostro viaggio tra le vetrine natalizie del centro storico. Oggi è il turno del forno-pasticceria ex Ceccarani, ora Santino di piazza Matteotti. "L’ allestimento - spiega la proprietà - riassume il Natale dal punto di vista della nostra offerta, che va dalla tradizione natalizia dolciaria fino a spaziare sul salato, tutto rigorosamente prodotto in maniera artigianale". Come non fermarsi incantati davanti allo slittino pieno di panettoni, pandori, pinocchiate, pinolate, torroni, biscotti, torciglioni, torte e dolcetti vari? Andate di persona...