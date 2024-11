Passerella sul Tessino: atto finale. Lavori conclusi entro l’estate

Entro i primi sei mesi del 2025 la passerella sul Tessino, che unisce il parcheggio di via del Tiro a Segno alle scale mobili della mobilità alternativa della Ponzianina, dovrebbe essere completata e a disposizione di turisti e pedoni. A dare la notizia è stato il sindaco Andrea Sisti nell’ultima seduta del Consiglio comunale, durante la discussione della pratica per la variazione di bilancio relativa proprio a fondi per completare quel ponticello pedonale in acciaio, completato ormai da anni per circa il 90% dei lavori, ma mai inaugurato. Sì, perché l’opera realizzata durante la giunta Benedetti è finita per ben due volte nel mirino della Procura della Repubblica a causa di un esposto presentato dal Comune e un altro dalla Provincia perché all’epoca l’acciaio utilizzato per la costruzione dell’opera risultava diverso da quello previsto dal progetto e sprovvisto di marchio Cee.

"Ebbene – ha spiegato il sindaco – quando si è insediata la nuova giunta, non erano stati neanche acquisiti gli atti di non luogo a procedere relativi ai due procedimenti. Ora i tecnici delle parti si sono accordati per completare l’opera, la ditta deve ancora essere liquidata per i lavori già eseguiti, devono essere effettuati alcuni interventi di manutenzione e deve essere completata la pedana d’uscita lato scale mobili". Un intervento, spiega il sindaco, che secondo i tecnici richiederebbe circa due mesi di lavoro da effettuare nei primi sei mesi del 2025. A tal proposito la cifra di 250mila euro prevista nel 2024 è stata posticipata al 2025. Sisti ha anche espresso un parere personale in merito a quell’opera incompiuta: tenendo anche in considerazione le condizioni del ponte della Ponzianina che attraversa il torrente Tessino e che conduce all’incrocio con via Cacciatori delle Alpi avrebbe agito diversamente evitando di realizzare la passerella. "Ad oggi – afferma il sindaco – nelle condizioni in cui siamo, visto che sono stati spesi dei soldi, sono stati fatti investimenti e c’è un ‘opera incompiuta è evidente che bisogna completarla e renderla funzionale". Effettivamente la passerella in acciaio fu realizzata per agevolare l’accesso dei pedoni alle scale mobili della Ponzianina dal parcheggio di via del tiro a segno che oltre ad ospitare le auto è anche l’area sosta dei pullman. Sempre all’interno dei parcheggio della mobilità alternativa di via del Tiro a Segno inoltre è ospitata anche la nuova e moderna area camper attrezzata e a pagamento.

Daniele Minni