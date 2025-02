Passeggiata, vandalismi sui bagni: "Videosorveglianza nei parchi"

TERNI Atti vandalici ai servizi igienici, nuovamente chiusi da tempo, del parco della Passeggiata. Li denuncia il vicesindaco Riccardo Corridore annunciando che "stiamo lavorando per assicurare alle attrezzature dei parchi cittadini la manutenzione straordinaria, ma ancora prima la videosoveglianza perché vogliamo che ogni singolo euro speso per rendere le nostre aree verdi più belle e accoglienti sia preservato il più possibile". "I pochi ma fastidiosi vandali che non hanno rispetto per la cosa pubblica – aggiunge – devono sapere che in tutti i parchi cittadini è ora attivo un sistema di videocontrollo ad alta definizione che consentirà di individuare eventuali responsabili di danneggiamenti e imbrattamenti. Purtroppo anche i bagni della Passeggiata, temporaneamente chiusi, sono stati oggetto di ripetuti atti vandalici e a breve verranno riaperti, sistemati e con impianto di videosorveglianza, naturalmente nei limiti del rispetto della legge e della privacy. Gli utenti dei parchi, i bambini, i loro accompagnatori, hanno diritto a spazi fruibili, di svago, attività fisica, di socializzazione". "Voglio ringraziare anche in questa sede la Fondazione Carit - continua ancora Corridore – che ha messo a disposizione 140 mila euro che permetteranno alla direzione Governo del Territorio di riqualificare, attraverso una manutenzione straordinaria, le due aree ludiche del parco Emanuela Loi in viale Trento, gli allestimenti del parco sensoriale di via deli Oleandri e l’area ludica presso il parco di via Pascarella/ via Rapisardi. I progetti sono già stati redatti, ora il consiglio comunale esaminerà la variazione di bilancio e a marzo potrà essere fatto l’affidamento. I tempi di lavorazione sono di circa un mese. Sicuramente per la fine della primavera sarà tutto in ordine per i bambini e le loro famiglie".