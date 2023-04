Pasquali vuole il “bis“ Ma in campo scende anche Ermanno Rossi

Due le liste, due i candidati a Passignano sul Trasimeno. A sfidare il sindaco uscente Sandro Pasquali (Pd, sostenuto da una lista civica di centrosinistra) che punta al secondo mandato, sarà Ermanno Rossi (foto in basso) anche lui già primo cittadino del paese lacustre che torna con una lista civica sostenuta da tutto il centrodestra. Pasquali presenterà la squadra oggi alle 17 in Piazza Garibaldi (al bocciodromo in caso di maltempo), mentre Rossi lo farà sabato 22 alle 17 al Pidocchietto. Ma ecco in dettaglio i componenti dei due schieramenti.

Lista "Passignano nel Futuro" per Ermanno Rossi sindaco: Ballerini Gaia; Bertocci Daniela; Cancelloni Gianluca; Cavallucci Valentina; Cesarini Alice; D’Andrea Giovanni; Giappichelli Daniele; Moio Alessandro Fabrizio; Ragnoni Marzia Maria; Rampini Elisa; Sessa Luigi; Tamburi Carlo. Lista "Per Passignano" per Sandro Pasquali sindaco: Cipolloni Paola; Castellani Matteo; Capecchi Maria Letizia; Gatti Christian; Carlani Francesco; Betti Liana; Comodini Fabbroni Alessio; Fabbri Laura; Licheri Cristiana; Mortini Stefano; Nardini Federica; Pinaglia Alessandro.