"Pasqua, aumentano i prezzi . Salgono anche le uova fresche"

PERUGIA - Uova, colombe, torte al formaggio e carni d’agnello i che affollano gli scaffali dei supermercati e le vetrine di negozi e pasticcerie, sono l’indicatore più evidente dell’avvicinarsi delle festività pasquali. Ma attenzione: l’Osservatorio nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi di alcuni dei prodotti tipici della Pasqua, dalla carne ai dolci, e dalla rilevazione emerge che, nel 2024, vi è un aumento medio del +6% rispetto allo scorso anno. Lo segnala il presidente della Federconsumatori Perugia Alessandro Petruzzi che rende noti alcuni ritocchi dei prezzi: "nel settore cioccolato, le uova (mediamente +8,4%), con in testa gli ovetti (+12%) e i coniglietti (+19%). Per i prodotti da forno ad aumentare maggiormente è il prezzo della pizza pasquale (+18%), in quello della carne il salame corallina (+12%). L’aumento maggiore, del +10,5%, riguarda i prezzi delle uova fresche". Anche quest’anno solo 1 famiglia su 4 trascorrerà il pranzo di Pasqua o di Pasquetta fuori casa, preferendo soprattutto agriturismi e ristoranti dalla cucina tradizionale.