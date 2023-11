Sta per partorire ma è bloccata nel traffico: la Polizia la soccorre e la porta in ospedale

Perugia, 30 novembre 2023 – Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, in seguito a una chiamata al 112, sono intervenuti lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, all'altezza della galleria di Prepo, per soccorrere una donna, in avanzato stato di gravidanza, rimasta ferma con l'autovettura in mezzo al traffico bloccato a causa di un incidente stradale. Giunti sul posto, gli agenti hanno contattato il marito della giovane che ha chiesto soccorso per la moglie che era in procinto di partorire. Dopo averli tranquillizzati, i poliziotti, facendosi largo nel traffico congestionato, hanno scortato l'auto fino all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove la donna è stata affidata alle cure dei sanitari.