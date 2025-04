Partiti gli interventi per il nuovo Conad

Nuovo Conad: al via i lavori. Sono iniziati l’altro ieri con lo sbancamento di un terreno tra via Martiri della Libertà e via Pitulo, davanti alla chiesa di Cristo Risorto. Si comincia con l’opera, interamente a carico dell’azienda proprietaria del supermercato, d’implementazione del sistema fognario che va da via della Repubblica fino al torrente Rio. L’intervento, dice il Comune, "è necessario per il convogliamento delle acque meteoriche dell’area interessata dai lavori". Le operazioni saranno divise in quattro step e il primo sta interessando il tratto di via della Repubblica compreso tra via Caravaggio e via Pomarancio, dove è stato disposto tramite un’apposita ordinanza il divieto di traffico veicolare. Questa prima fase dei lavori dovrebbe terminare entro fine aprile. Altri lavori riguarderanno via della Repubblica e largo Fezzuoglio che verranno avviati in seguito "per limitare i disagi alla viabilità". Del nuovo Conad si parò in Consiglio comunale nel dicembre 2023, quando fu approvata una variante al Piano regolatore chiesta dalla società Gs, socia di Pac 2000 e affiliata alla catena. Sarà quindi realizzata una struttura di 2624 metri quadrati così composta: 1499 al supermercato (che lascerà l’attuale sede di via Martiri della Libertà); 601 mq per il i magazzino e 524 mq per un fabbricato per la direzione. La compensazione a carico di Gs, pari a 635mila euro, oltre alla costruzione della nuova fognatura vedrà la realizzazione di una strada che unirà via Martiri della Libertà con via Martiri dei lager. Sarà anche risistemato il parcheggio adiacente l’ufficio postale con una decina di posti in più.

Pa.Ip.