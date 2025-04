Riaperta l’Esselunga dopo mesi: ebbe pesanti danni in un incendio

Sesto Fiorentino (Firenze), 9 aprile 2025 – Ha riaperto il centro commerciale Esselunga di Sesto Fiorentino dopo l’incendio che danneggiò pesantemente la struttura nel giugno 2024. Lunghi mesi di interventi e lavori di ristrutturazione, ma alla fine i clienti sono rientrati nei locali.

Un centro commerciale strategico per molte persone. Non solo per la spesa ma anche per gli altri servizi che offre. Tra i quali anche la farmacia. Non ci sono stati inaugurazioni o tagli di nastri. Nella mattina di mercoledì 9 aprile l’Esselunga ha semplicemente riaperto accogliendo i clienti. Che attendevano da tempo la rirpesa dell’attività economica.

Un momento dell'incendio del 18 giugno 2024 all'Esselunga di Sesto Fiorentino

Nel centro commerciale si trovano, tra gli altri negozi, anche una tabaccheria e una lavanderia. Oltre al Bar Atlantic, l’insegna di Esselunga presente in tutti i centri commerciali dell’azienda. Era il 18 giugno 2024, al mattino, quando una colonna di fumo si alzò su Sesto Fiorentino a causa dell’incendio che partì dai sotterranei del centro commerciale.

Non ci furono feriti o danni a persone, visto che gli addetti fecero immediatamente sgomberare l’esercizio commerciale scongiurando il peggio. Ma i danni alle strutture furono importanti. Grande fu lo spiegamento di vigili del fuoco e forze dell’ordine. La ristrutturazione è stata dunque importante, con l’aumento dell’area della farmacia. Tutti gli impianti sono stati completamente rifatti.