Parte la riqualificazione. Tolti anche tutti i cartelloni elettorali

"Sarà un mese, questo di gennaio, che vedrà l’inizio di nuovi cantieri in molti quartieri della nostra città". Lo ribadisce l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini, dopo le varie segnalazioni dei cittadini a riguardo di marciapiedi, strade, cantieri vari lasciati a metà. "Una serie di interventi - garantisce - per riqualificare asfalto, marciapiedi, cura del verde e abbattimento delle barriere architettoniche. Proseguiamo con le nostre progettualità per rendere la città più a misura di tutti". Intanto sono stati tolti tutti i cartelloni elettorali.