Parte la ’Mostra del Libro antico’. Secoli di storia a Palazzo Vitelli

In mostra e in vendita ci sono anche alcune rarità: libri unici di grande pregio che attraversano i secoli, fra cui due opere di satira antifascista: "Il Barzellettiere dell’era Fascista" e "La Romantica, Avventura del Pelato" che furono pubblicati subito dopo la caduta del regime. A metterli a disposizione l’Archivio storico della libreria "Paci, la Tifernate" e la casa editrice "Il Solco" nell’ambito di un interessante progetto che coinvolgerà anche gli studenti e le scuole. Sono solo alcune delle curiosità che si potranno trovare da venerdì 30 agosto a domenica primo settembre nell’ambito della XXIV edizione della Mostra Mercato del Libro e della Stampa Antica. Parteciperanno 40 espositori italiani ed esteri distribuiti in 35 stand: la sede è quella di palazzo Vitelli a sant’Egidio dove saranno proposte opere di pregio e rare come manoscritti miniati e cinquecentine.

Di notevole interesse il settore dell’incisione con cartografia, vedute e grafica d’autore antica e moderna. Quest’anno oltre a presentazioni con conferenza di opere librarie, verrà allestita una originale esposizione riguardanti libri di carattere scientifico. Un paio di opere di Isaac Newton insieme agli "Elementi" di Euclide e al "Traité de Chimie" di Lavoisier, che formano la base della scienza moderna messe a disposizione da un collezionista privato. Tra gli eventi collaterali anche alcuni dibattiti tra politica, economia, società nell’Alta valle del Tevere. Fra le sezioni originali da segnalare, a cura di Enrico Paci, anche le due rarissime opere di satira antifascista: una raccolta di barzellette sul fascismo pubblicate prima in fascicoli e nell’agosto del 1948 riunite in volume e un romanzo farsa sulle vicende private del duce, rielaborato a partire dalle cronache riportate nei giornali dell’epoca: "Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio che, coinvolgendo le scuole superiori del territorio, porterà alla digitalizzazione dei due volumi rendendoli disponibili in ebook". "È uno degli appuntamenti di settore più attesi in Italia che abbiamo la fortuna di poter ospitare da quasi 25 anni e sul quale le associazioni promotrici e il Comune continuano a investire con orgoglio", hanno precisato gli organizzatori Fabio Nisi e Giancarlo Mezzetti insieme al sindaco Luca Secondi e all’assessore Letizia Guerri nel corso della conferenza stampa di ieri mattina. Quello in programma a Città di Castello nel prossimo fine settimana è dunque il primo appuntamento di rilievo internazionale del mercato bibliofilo di testi antichi, "in cui si registrano – dicono gli esperti – sintomi di ripresa".