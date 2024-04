Parte della sede Lega la campagna di Zuccarini

FOLIGNO - "Siamo pronti a rendere il conto alla città di quello che abbiamo fatto o meno, sono certo che supereremo la prova". Parte dall’inaugurazione della sede della Lega la campagna elettorale di Stefano Zuccarini per il bis in Comune. A tenere a battesimo la sede la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche, la consigliera regionale Manuela Puletti, il segretario provinciale Francesco Cenciarini e tanti consiglieri e assessori in carica, pronti a correre ancora per la riconferma. Mancano i due parlamentari annunciati, Virginio Caparvi e il segretario Riccardo Marchetti. A introdurre il capogruppo e referente Lega, Riccardo Polli. "Sono stati cinque anni di grande lavoro - ha detto Zuccarini - perché siamo stati anche alle prese con il Covid. Ringrazio la mia squadra che mi è stata a fianco 24 ore su 24. Abbiamo aperto il palazzo e abbiamo date risposte ai cittadini". Da Melasecche tutti gli impegni e i provvedimenti previsti per le infrastrutture in questi anni e nel futuro, dallo Svincolo di Scopoli alla Variante sud, fino alla valorizzazione delle Omc e al Freccia Bianca Ravenna - Roma - Salerno che, entro l’anno, potrebbe diventare una Freccia rossa. La presidente Tesei ha risposto sull’ospedale di Foligno: "Sta rispondendo in maniera straordinaria, funziona fin troppo bene: il problema è che siamo a livello di saturazione perché si cerca di rispondere alle liste d’attesa che sono ormai un problema nazionale". E poi la stoccata: "La vera responsabilità sta in chi ha realizzato l’ospedale in un’area che ci costa soldi perché servono le pompe per estrarre acqua. Su questo e sul Topino, con un grande lavoro e investimenti stiamo mettendo in sicurezza tutta la città". Prossimo appuntamento il 20 per la presentazione del candidato Zuccarini all’Auditorium Santa Caterina.