Parte de Sotto ha scelto. Enrico Maccabei è priore

La Magnifica Parte de Sotto ha provveduto all’individuazione del nuovo Priore Maggiore nella persona di Enrico Maccabei, assisano doc e da sempre nel Calendimaggio. La decisione è stata presa dal consiglio della Magnifica dopo che il Collegio dei Saggi aveva sanzionato il Priore Maggiore in carica per la vicenda della bandiera della Nobilissima Parte de Sopra bruciata dai ‘rossi’ alla vigilia del Calendimaggio, gesto svelato da un video finito in ‘rete’.

"Sono stato contento della stima che mi ha manifestato il Consigli di Parte – spiega il Priore Maccabei – e mi sono messo a disposizione. Per quella che ritengo essere una scelta nel segno della continuità, un ‘traghettatore’ fino alle elezioni di ottobre". Ottobre quando si rinnoveranno i consigli di Parte e l’Ente Calendimaggio. Un onore, ma anche un onere: ad Assisi i preparativi e i lavoro per la festa di primavera di fatto dura tutto l’anno, vista la complessità di organizzazione che richiede la festa.

"I momenti in cui si affievolisce sono veramente pochi – spiega Maccabei –. La Parte ha i suoi tempi, le necessità che vanno dal rimessaggio dei materiali all’organizzazione della prossima edizione e a ottobre occorre essere pronti. E poi ci sono le questioni legate all’Ente Calendimaggio, agli adempimenti. Mi conforta e mi spinge in questo incarico il vivere all’interno di una Parte coesa, numerosa, gli iscritti sono 1200 con tanti giovani, con un consiglio fortemente collaborativo".