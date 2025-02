"Parco Hoffman ancora abbandonato". Protesta di Avs contro il degrado

Parte dal Parco Hoffman la mobilitazione di Alleanza verdi sinistra, che toccherà periferie e centro storico, dove è partito un dibattito sul rilancio del commercio e dell’economia. Ieri mattina il presidio al Parco Hoffman con lo striscione ‘PH Fermiamo il degrado’, alla presenza della deputata di Avs, Elisabetta Piccolotti, e del consigliere comunale Diego Mattioli. Da entrambi la denuncia del fatto che il luogo versi in uno stato di degrado e abbandono, pur essendo stato interessato, qualche anno fa, da un intervento di rilancio, insieme ad altri parchi cittadini. "Invece questo Parco è in degrado – così Piccolotti –, ce ne sono altri chiusi, come gli Orti Orfini, e questa amministrazione sta gradualmente chiudendo anche altri luoghi di aggregazione e di cultura come lo spazio Zut! o il Coworking". Sullo stato del Parco è intervenuto anche l’ex consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Mancia. "La situazione di tale struttura è rimasta immutata" scrive ricordando che presentò, ben undici anni fa, "un’apposita interrogazione su tale parco che, nonostante un progetto cofinanziato dall’Unione europea, era all’epoca in stato di abbandono e non migliore appariva la situazione per l’ex Foro boario, l’ex Zuccherificio, il Parco in zona Marchisielli e quello in via degli Eroi. Spero che finalmente questa amministrazione dia una svolta e che anche altre mie proposte vengano realizzate. Soltanto così – continua Mancia – smetterò di somigliare a quel fantasioso antenato, un Don Chiscotte che battagliava contro i mulini a vento". Mancia si toglie anche qualche sassolino e ricorda che l’elisoccorso a Foligno sia stato una sua proposta e che, all’inaugurazione, però non era stato né invitato né citato. Sul Parco Hoffman diverse erano state le segnalazioni, come quella di Luciano Gasparrini, che aveva lamentato la mancata risposta del Comune.