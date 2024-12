Parcheggi gratis durante le Feste: "Aiuti al centro invaso dai cantieri"

Tanti cantieri aperti e incubo parcheggi in centro: le aree sosta gratuite sono sempre insufficienti a colmare le esigenze degli automobilisti e ora, a pochi giorni dalle festività di fine anno, arriva una proposta. "Rendere i parcheggi in centro gratis dal 16 dicembre al 6 gennaio per chi va in centro storico a fare gli acquisti di Natale o a partecipare alle iniziative sotto l’albero": l’idea, che finirà al vaglio del prossimo consiglio comunale, viene da Luciana Bassini del gruppo Misto-Azione che ha depositato un documento in tal senso nella giornata di ieri. La consigliera evidenzia il "grande impegno nel promuovere eventi durante le prossime Festività in centro storico, sia da parte dell’associazione Pro Centro sia da parte dell’amministrazione comunale".

Da questa premessa muove però una considerazione: "Sarebbe opportuno, al fine di incrementare e agevolare la presenza di più persone nel cuore della città, usufruire gratuitamente della sosta sugli stalli blu presenti nei pressi del centro storico. Una soluzione che è stata peraltro già prevista sia in altri Comuni dell’Umbria sia in altre Regioni".

Bassini chiede dunque al sindaco Luca Secondi e alla sua giunta un impegno concreto "con la società che gestisce i parcheggi a pagamento (Edarco) di prevedere la sosta gratuita dal 16 dicembre al 6 gennaio 2025, almeno nella fascia oraria che va dalle ore 16 alle ore 20", scrive la consigliera nel suo documento. Un suggerimento che rientra nell’obiettivo di ‘riportare’, nelle piazze e nei vicoli, sempre più persone soprattutto a favore delle attività commerciali che a Città di Castello come altrove, soffrono la difficile e diffusa congiuntura che vede ‘svuotare’ i centri delle città. Intanto da sabato sera in piazza Matteotti è stato acceso l’albero e le annesse luminarie, poi sono partite le varie iniziative inserite nel calendario di "Natale in città" promosse da Comune e Consorzio Pro Centro (che raggruppa i commercianti) insieme alle associazioni. I mercatini di Natale lungo corso Vittorio Emanuele e la pista di ghiaccio davanti al loggiato Gildoni hanno attirato tanti visitatori sin dalle prime ore. Numerosi gruppi di fuori zona, hanno raggiunto lo scorso fine settimana Città di Castello anche in occasione della Mostra dei Presepi allestita nella Cripta della Cattedrale con centinaia di creazioni tutte da ammirare.